На зустрічі з Трампом ми готові говорити про бізнес між країнами і припинення війни на Донбасі, - Зеленський

Про це глава держави розповів в інтерв'ю, оприлюдненому на телеканалі "1+1", пише Цензор.НЕТ.

"Ми готові говорити з Америкою про бізнес між країнами. Є ще питання міжнародних відносин, питання рішення щодо припинення війни. Ми очікуємо їхньої підтримки. Але вони відверто підтримують", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання, чого він очікує від зустрічі з Трампом.

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Він підкреслив, що США є стратегічним партнером України в багатьох сферах, особливо в енергетиці, у сфері безпеки енергетичного комплексу, оборонно-промисловому комплексі.

"Президентам потрібно зустрітися, познайомитися, подивитися в очі. Сказати, що їх цікавить у країні. Ми скажемо, що нам потрібно від них. Ми не будемо з простягнутою рукою до них звертатись. Ні. Ми говоримо: "Ось, ми пропонуємо - інвестуйте в країну. Нам потрібні дешевші гроші", - сказав глава держави.

Водночас він зазначив, що Україна працюватиме над посиленням довіри до правоохоронної системи.

"Ми маємо бути незалежною і сильною країною... Їхати і сказати: "Будь ласка, ви така велика країна, дайте нам трошки грошей, ми вас будемо підтримувати - ні. Ми нормальна країна. У нас просто триває війна. Ми сильна країна", - заявив президент України.

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"Тому давайте разом працювати. У вас є зацікавленість в економіці, підприємствах України, нашій землі, енергетичному комплексі. Давайте гроші. Інвестуйте", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, посол України в США Валерій Чалий повідомив, що підготовка зустрічі Зеленського і Трампа завершиться в серпні-вересні.