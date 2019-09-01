Ворог вчора 20 разів порушував перемир'я, застосовуючи артилерію і міномети: поранено бійця

Про це йдеться в повідомленні на сторінці штабу ООС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Бойовики обстрілювали позиції підрозділів ООС із забороненої мінських угодами зброї - артилерійських систем калібру 122-мм, мінометів калібру 120-мм і 82-мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили 11 обстрілів позицій ООС: шість разів неподалік від Водяного - з артилерійських систем калібру 122-мм, мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; двічі в районі Павлополя - з станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів; двічі поблизу Лебединського - з мінометів калібру 82-мм і великокаліберних кулеметів; неподалік від Новогнатівки - з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" НВФ зробили 9 обстрілів позицій ООС: тричі поблизу Зайцевого - з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік від Травневого - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів; двічі біля Луганського - з мінометів калібру 82-мм і станкових протитанкових гранатометів; неподалік від Новолуганського - з мінометів калібру 120-мм, озброєння БПМ, а також автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; поблизу Шумів - із мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; неподалік від Троїцького - з мінометів калібру 120-мм і 82-мм і великокаліберних кулеметів.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення середнього ступеня тяжкості.

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Також в штабі наголосили, що від початку поточної доби бойовики один раз порушили режим припинення вогню: в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Миколаївки з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



