Контрабанда вже зменшилася в рази. До кінця року "приб'ємо" її, - Зеленський

Про це він заявив в інтерв'ю до 100 днів президентства, яке транслював телеканал "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Справді, на митниці і на кордоні значно, в рази зменшилася контрабанда. Ну дуже, прямо дуже. Вони стоять, вони не знають, куди нести. Ми отримуємо тисячі меседжів із приводу: ну візьміть, ну підіть", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що з питань боротьби з контрабандою звертається до керівника СБУ Івану Баканова.

"Всі бояться, зі мною не говорять, просто знають, що є приколи у фейсбуці - я відразу телефоную Баканову... Так, відразу ж телефоную Баканову - тут немає проблем. Так, зупинили велику кількість контрабанди. Ми здолаємо контрабанду, коли буде реформована митна і податкова служби. Ми це все зробимо. Це буде упродовж, думаю, до кінця 2019 року. Ми приб'ємо "контрабас", - заявив президент.

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