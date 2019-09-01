Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Бельгії

Як повідомляється на офіційному сайті глави української держави, президент подякував главі бельгійського уряду за практичну підтримку України в низці сфер, а також за допомогу в реабілітації ветеранів війни на Донбасі, інформує Цензор.НЕТ. "Життя людей для нас - пріоритет. Спасибі Бельгії за реабілітацію і лікування наших хлопців", - зазначив президент України.

Прем'єр-міністр Бельгії позитивно оцінив відновлення переговорів щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України в рамках "нормандського формату". Він також підтримав прагнення української влади активізувати боротьбу з корупцією.

Зеленський зазначив, що Україна буде проводити всі необхідні для держави реформи. Насамперед йдеться про зміни в роботі правоохоронної системи, запуск Вищого антикорупційного суду і перезапуск роботи антикорупційних органів. Окремо глава держави наголосив на важливості реформ у медичній, пенсійній та освітній сферах.

Читайте також: Зеленський у Варшаві бере участь у заходах у пам'ять про початок Другої світової війни, на які не покликали Путіна

"Ми справді будемо впроваджувати реформи. Ми обрали європейський шлях. Ми впевнені, що з вашою допомогою, із залученням інвестицій та фахівців досягнемо успіху", - наголосив президент України.