Пентагон замовив розробку ПЗ для боротьби з фейками в соцмережах

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Завданням програми "СемаФор" (Semantic Forensics ― семантична експертиза) буде виявлення брехливої інформації серед 500 тисяч розповідей, фотографій, відео- та аудіокліпів у соціальних мережах.

"Те, що соціальними медіа зловживають та використовують їх для впливу на вибори, є фактором ризику. Справді цікаво, що DARPA намагається створити системи стримування, бажаю їм успіху. Проте без законодавчого супроводу це буде далеким від досконалості", ― каже спеціаліст із комунікацій, доцент Університету Сіракуз Дженніфер Грайгіл.

Агенція сподівається, що, збільшивши кількість алгоритмів перевірок, зможе виявляти умисно створені фальшиві новини до того, як вони стануть вірусними. Алгоритми включатимуть здатність сканувати та оцінювати 250 тисяч новинних статей і 250 тисяч дописів у соцмережах, в яких разом міститиметься 5 тисяч фальшивок.

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"Складний набір детекторів семантичних (смислових) суперечностей суттєво збільшить навантаження на фальсифікаторів у медіа. Вони змушені будуть вивіряти кожну семантичну деталь, водночас, як борцям із ними треба буде лише знайти одну чи кілька суперечностей", ― йдеться в основоположному документі агенції від 23 серпня.

Автори проєкту сподіваються, що технології "СемаФор" допоможуть ідентифікувати, розуміти та відбивати ворожі кампанії з дезінформації. На розробку і впровадження системи заплановано чотири роки.