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01.09.19 17:31

Зеленський зустрічається в Польщі з віцепрезидентом США Пенсом, - "Інтерфакс-Україна"

Президент України Володимир Зеленський проводить у Варшаві зустріч з віцепрезидентом США Майклом Пенсом.

Зеленський зустрічається в Польщі з віцепрезидентом США Пенсом, - "Інтерфакс-Україна"

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За інформацією агентства, Зеленський і Пенс зустрічаються зараз у польській столиці після завершення церемонії з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, планувалося, що участь в пам'ятних заходах у Варшаві візьме Президент США Дональд Трамп. Очікувалося, що Трамп зустрінеться в Польщі з лідером України Володимиром Зеленським.

Але Президенту США довелося відкласти візит до Європи через наближення до його країни урагану. Трамп залишився в Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, по яких ударить стихія. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найкращий захист свободи - союз вільних, суверенних і незалежних, - Пенс

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