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01.09.19 18:26

Поліція і СБУ охороняють школи під час свята "першого дзвінка"

У школах по всій Україні СБУ та поліція охороняють безпеку під час урочистих лінійок в школах 1 і 2 вересня.

Поліція і СБУ охороняють школи під час свята "першого дзвінка"

Про це "Громадському" повідомила прессекретар Служби безпеки України Олена Гітлянська, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні і завтра у школярів відбудуться урочисті лінійки. Задля гарантування безпеки в ці дні ми, як і зазвичай, сформували мобільні групи. Єдине нововведення — вперше правоохоронці обох служб працюють спільно", — пояснила Гітлянська.

Свято першого дзвоника більшість українських шкіл проводить 1 вересня, а інша частина — 2 вересня. Кожна школа може обирати день початку навчання і його формат сама.

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