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01.09.19 18:40

Президент Грузії Зурабішвілі відвідає Україну "найближчим часом", - ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з грузинською колегою Саломе Зурабішвілі.

Президент Грузії Зурабішвілі відвідає Україну "найближчим часом", - ОП

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, зустріч відбулася в рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни у Варшаві.

"Співрозмовники позитивно оцінили політичний діалог між двома країнами. Під час зустрічі також обговорювалася торговельно-економічна співпраця та координація взаємодії у рамках співробітництва з європейськими інституціями. Окрему увагу сторони приділили безпеці та обороні. Президенти домовилися найближчим часом здійснити взаємні візити на найвищому рівні", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Польщі, де відбуваються  його зустрічі з лідерами низки держав Європи.

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