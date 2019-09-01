Двоє людей загинуло під час пожежі в п'ятиповерхівці в Херсоні, - ДСНС

Як йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу в квартирі на 5-му поверсі в будинку на проспекті Будівельників, 11 надійшла 31 серпня о 23:30, інформує Цензор.НЕТ.

Одразу для ліквідації пожежі на місце події виїхали 3 одиниці техніки за 1-м номером виклику. Після прибуття рятувальники виявили, що пожежа виникла в двокімнатній квартирі, і є загроза розповсюдження на інші помешкання.

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Тому була викликана додаткова техніка (2 од.) та проведена евакуація людей з під’їзду (12 осіб). Водночас рятувальники знайшли та вивели з палаючої квартири жінку, яка була направлена в опікове відділення обласної лікарні. Також, в одній з кімнат були виявлені двоє загиблих чоловіків: син постраждалої (1993 р.н.) та співмешканець. Пожежу ліквідували 01:45 на площі 40 кв.м.

Причина пожежі встановлюється.