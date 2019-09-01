Протягом року в Україні запрацюють усі головні реформи, - Зеленський

Про це він повідомив під час зустрічі з віцепрезидентом США Майком Пенсом у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Не хочеться чекати 5 років. Ми хочемо запустити всі головні реформи, які очікує суспільство в Україні упродовж першого року нашої влади", - заявив він.

Президент додав, що вже в перші дні роботи нової команди вдалося зареєструвати понад 70 законів, які допоможуть у втіленні реферм. Особливо наголосив про боротьбу з корупцією.

"Змінили голову СБУ, зараз у нас нарешті новий генеральний прокурор і новий молодий уряд... ми дійсно налаштовані перемогти, побороти корупцію", - сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, планувалося, що участь в пам'ятних заходах у Варшаві візьме Президент США Дональд Трамп. Очікувалося, що Трамп зустрінеться в Польщі з лідером України Володимиром Зеленським.

Але Президенту США довелося відкласти візит до Європи через наближення до його країни урагану. Трамп залишився в Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, по яких ударить стихія. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.

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