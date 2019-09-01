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01.09.19 20:03

За минулу добу нацгвардійці затримали на Донбасі шість осіб, причетних до НЗФ, - пресцентр ОС

Військовослужбовці Нацгвардії 31 серпня затримали двох жінок і чотирьох чоловіків, жителів Донецької і Луганської областей, причетних до незаконних збройних формувань (НЗФ).

За минулу добу нацгвардійці затримали на Донбасі шість осіб, причетних до НЗФ, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил (ОС), ці люди намагалися перетнути блокпости поблизу Маріуполя як на власному транспорті, так і рейсовими автобусами. Їх затримали під час перевірки документів.

За минулий тиждень, під час виконання спеціально-бойових завдань на блокпостах в районі проведення операції Об’єднаних сил, гвардійцями було затримано 10 осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, 9 - кримінальні правопорушення, а також 9 – причетних до незаконних збройних формувань та громадянина, який намагався перевезти з собою медичні препарати наркотичного походження.

Всіх правопорушників було передано працівникам Національної поліції України.

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