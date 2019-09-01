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01.09.19 21:13

Україна запросила Литву взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу, - ОП

У Варшаві в рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Литви Гітанасом Науседою.

Україна запросила Литву взяти участь у відновленні інфраструктури Донбасу, - ОП

Лідери країн позитивно оцінили економічне та інвестиційне співробітництво двох держав, а також наголосили на важливості поглиблення співпраці в цих галузях, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента України.

Учасники зустрічі обговорили рух України до Європейського Союзу. Володимир Зеленський запевнив, що керівництво держави продовжуватиме реформи в рамках євроінтеграції.

"Ми обрали цей курс і далі робитимемо реформи. Ми зробимо їх не для Євросоюзу, а для себе. Однак вони збігаються з баченням ЄС", – заявив Президент України.

Під час зустрічі також обговорили активізацію співпраці у галузі альтернативної енергетики.

Литовська сторона підтвердила підготовку до проведення Міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що відбудеться у 2020 році в Литві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки така ситуація в Україні, говорити з Путіним нема про що, - президент Литви Науседа

Учасники зустрічі також обговорили питання мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, зокрема в рамках Нормандського формату.

Президент Литви запросив Володимира Зеленського до Вільнюса. А глава Української держави закликав литовців відвідати інвестиційний форум у Маріуполі восени цього року й долучитися до відновлення інфраструктури Донбасу.

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