Зеленський обговорив із Пенсом покрокову стратегію повернення миру до України, - ОП

Українська і американська сторони обговорили ситуацію на Донбасі і покрокову стратегію повернення миру до України, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Майк Пенс запевнив, що США не змінять позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. У фокусі уваги сторін було надання військово-технічної допомоги Україні.

Віцепрезидент Сполучених Штатів порушив питання реформ, які провадитиме новий уряд, та боротьби з корупцією. Володимир Зеленський зазначив, що Україна рішуче налаштована на трансформацію, наголосивши, що в перший день роботи нового парламенту було зареєстровано понад 70 законопроектів, які, серед іншого, передбачають подолання корупції.

"Ми маємо не просто боротися з корупцією, ми маємо перемогти її. Ми запустили Антикорупційний суд, який починає працювати вже 5 вересня. Ми перезапускаємо інші антикорупційні органи, змінили голову Служби безпеки України, маємо нового Генерального прокурора та новий молодий уряд. Ми справді налаштовані дозволити бізнесу, економіці розвиватися", – запевнив глава Української держави.

Сторони також обговорили співпрацю в енергетичній сфері, наголосивши на важливості підписаного Меморандуму про взаєморозуміння між Україною, Польщею та США. Віцепрезидент Майк Пенс особливо відзначив підтримку Сполученими Штатами незалежності України в енергетичному питанні.

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Крім того, йшлося про майбутній візит Володимира Зеленського до США та зустріч з Президентом Дональдом Трампом.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, планувалося, що участь в пам'ятних заходах у Варшаві візьме Президент США Дональд Трамп. Очікувалося, що Трамп зустрінеться в Польщі з лідером України Володимиром Зеленським.

Але Президенту США довелося відкласти візит до Європи через наближення до його країни урагану. Трамп залишився в Вашингтоні, щоб координувати допомогу федерального уряду штатам, по яких ударить стихія. Замість нього до Варшави вирушив віцепрезидент США Майкл Пенс.

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Припускають, що тепер перша зустріч Зеленського і Трампа може відбутися під час візиту українського лідера в США під час сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку в другій половині вересня.