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01.09.19 23:50

Мешканка Харківщини виявила людські останки в недавно купленому будинку, - поліція

38-річна заявниця менш ніж два тижні тому придбала будинок. На підлозі в одній з кімнат жінка виявила кістки людини.

Мешканка Харківщини виявила людські останки в недавно купленому будинку, - поліція

Повідомлення про подію в місті Чугуєві надійшло в поліцію 30 серпня близько 17:00, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Вилучене направлено на експертне дослідження.

Слідчим Чугуївського відділу за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

© Харківська область: https://hk.npu.gov.ua/news/Inshi-podiji/zhitelka-xarkivshhini-viyavila-lyudski-ostanki-u-novopridbanomu-budinku/

Досудебное расследование продолжается.

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