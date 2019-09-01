Мешканка Харківщини виявила людські останки в недавно купленому будинку, - поліція

Повідомлення про подію в місті Чугуєві надійшло в поліцію 30 серпня близько 17:00, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Вилучене направлено на експертне дослідження.

Слідчим Чугуївського відділу за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Досудебное расследование продолжается.