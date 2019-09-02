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02.09.19 07:55

США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики, - Перрі

"Надзвичайною перемогою" назвав міністр енергетики США Рік Перрі підписання США, Польщею та Україною меморандуму про тристороннє співробітництво у сфері енергетики.

США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики, - Перрі

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Меморандум про співпрацю США, Польщі та України є надзвичайною перемогою для енергетичної та економічної і національної безпеки всіх трьох країн", - написав міністр Перрі на своїй сторінці у фейсбуці.

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Перрі зазначив, що США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики.

"Мав продуктивну зустріч із секретарем РНБО України Олександром Данилюком та новопризначеним міністром енергетики України Олексієм Оржелем. США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики за допомогою американських технологій, ресурсів та підтримки", - пише Перрі.

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