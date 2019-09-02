Держсекретар США Помпео обговорить у Брюсселі трансатлантичне співробітництво з главами Євроради та НАТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна,

"Державний секретар Майк Помпео відвідає Брюссель 2-3 вересня, де зустрінеться з високопоставленими керівниками з метою обговорення трансатлантичного співробітництва для просування в наших загальних глобальних пріоритетах", - йдеться в заяві.

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Ортегус уточнила, що в Брюсселі Помпео зустрінеться з прем'єр-міністром Бельгії та обраним президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, головою Європейського парламенту Давидом Сасолі, а також обраною головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і чинним міністром закордонних справ Іспанії Жозепом Боррелем, обраним Верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики (посада Могеріні).