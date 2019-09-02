Ворог за добу 15 разів порушив перемир'я на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, гранатомети та озброєння БМП, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Миколаївки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- чотири рази неподалік Водяного - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- тричі поблизу Новотроїцького - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- двічі неподалік Луганського - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- двічі в районі Зайцевого - із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Новолуганського - із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм;
- неподалік Хутора Вільного ворог застосував підствольні гранатомети і стрілецьку зброю;
- поблизу Новотошківського - з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.
"За минулу добу втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл неподалік Водяного зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Новотошківського з озброєння БПМ, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.
"Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув", - повідомили в пресцентрі ОС.