У США готують до евакуації 830 тисяч жителів через ураган "Доріан". Трамп закликав молитися

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в неділю, 1 вересня, заявила влада штату.

Наказ про обов'язкову евакуацію набуде чинності 2 вересня і торкнеться 830 тисяч осіб. Крім того, всі школи і державні установи уздовж узбережжя будуть закриті вже із 3 вересня. За прогнозами синоптиків, ураган може досягти берегів Південної Кароліни не раніше середи. Режим надзвичайної ситуації вже оголошено в штатах Північна Кароліна та Флорида.

Тропічний шторм "Доріан" 1 вересня досяг найвищої - п'ятої категорії за шкалою Саффіра-Сімпсона.

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Це означає, що ураган становить серйозну небезпеку для життя людей, а його наслідки можуть бути катастрофічними. Швидкість вітру сягає 295 км/ч.

1 вересня тропічний шторм досяг Багамських островів. Хвилі в океані сягали 7 метрів заввишки.

Зі свого боку президент США Дональд Трамп попросив молитися за жителів Багамських островів, на які обрушився потужний ураган "Доріан".

"Моліться за людей на Багамах. Такого удару не було ніколи раніше. Категорія 5. Майже 200 миль на годину", - написав американський лідер у Twitter.