США виступали й виступатимуть разом з народом України за безпеку і територіальну цілісність, - Болтон

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон за підсумками зустрічі віцепрезидента США Майка Пенса і президента України Володимира Зеленського.

"Радий бути в Польщі з віцепрезидентом. Під час його зустрічі з президентом Зеленським послання віцепрезидента не могло бути більш ясним: США виступали і виступатимуть разом з народом України за безпеку і територіальну цілісність", - повідомив Болтон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики, - Перрі

Раніше повідомлялося, що віцепрезидент США і президент України в неділю зустрілися у Варшаві в рамках участі в меморіальних заходах з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. За підсумками зустрічі Пенс заявив, що залишився задоволеним переговорами із Зеленським.

"Сьогодні відбулася чудова зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, на якій обговорювалися питання безпеки, енергетики, економічного зростання і прогрес його програми реформ", - написав віцепрезидент США в твіттері після зустрічі із Зеленським.

"Відносини США і України ніколи не були більш міцними, ніж за президентства Дональда Трампа", - наголосив Пенс.