"Нещодавно ми побачили повернення імперіалістичних тенденцій у Європі", - Дуда

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Нещодавно ми побачили навіть повернення імперіалістичних тенденцій у Європі, намагань змінювати кордони силою, напади на інші держави, захоплення територій, поневолення громадян", – сказав Дуда.

Він не назвав Росію на ім’я, але ясно дав знати, кого має на увазі, пригадавши воєнні дії Москви проти Грузії 2008 року і проти України 2014-го, які, за його словами, змінили кордони.

"Заплющувати на це очі – не рецепт збереження миру. Це простий шлях, щоб заохотити агресивних особистостей, простий шлях, щоб, по суті, погодитися з подальшими нападами", – наголосив Дуда.

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"Це великий урок для нас: із такими діями погоджуватися не можна. Необхідні санкції. Необхідні рішучі дії. Ми мусимо показати, що на будь-яку військову агресію буде широка відповідь", – додав президент Польщі.

У пам’ятних заходах у Польщі, яка стала першою жертвою Другої світової війни, беруть участь чільні керівники кількох десятків країн, серед них і президент України Володимир Зеленський.

Президента Росії Володимира Путіна не запросили. Коментатори згадують як причину саме агресію Росії проти України – у Криму, а потім на Донбасі, – що почалася 2014 року і триває досі. Офіційно Варшава пояснила, що на заходи запрошували не тих, хто брав участь у війні (Росія вважає себе наступницею СРСР і нерідко приписує собі честь перемоги в тій війні), а тих, хто є її нинішніми союзниками.

Вторгнення німецьких військ до Польщі 1 вересня 1939 року позначило початок Другої світової війни. Вже через два тижні до нацистів приєднався СРСР, почавши окупацію Польщі зі сходу, відповідно до союзницького договору з Гітлером і таємних домовленостей про поділ сфер впливу.