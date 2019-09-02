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02.09.19 09:08

Україна не відмовляється від пенсійного забезпечення українців, які виїхали до Ізраїлю, - ОП

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна не відмовляється від пенсійного забезпечення українців, які виїхали на постійне проживання до Ізраїлю, і обіцяє сприяти початку підготовки відповідного документа новим Кабінетом Міністрів, а також розгляду цього питання українським парламентом.

Україна не відмовляється від пенсійного забезпечення українців, які виїхали до Ізраїлю, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді пресслужби президента України на відповідний запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Президент Володимир Зеленський зазначив Нетаньяху, що Україна не відмовляється від цієї угоди. Глава Української держави пообіцяв сприяти тому, щоб після парламентських виборів новий Кабінет Міністрів почав процес підготовки ратифікації документа і це питання було розглянуто Верховною Радою", - йдеться в повідомленні.

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У пресслужбі наголосили, що тема угоди між Україною та Ізраїлем про пенсійне забезпечення українців, які виїхали на постійне проживання до Ізраїлю, обговорювалася під час нещодавнього візиту до Києва прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з ініціативи ізраїльської сторони. Відповідний документ підписано 7 років тому.

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