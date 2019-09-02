Україна не відмовляється від пенсійного забезпечення українців, які виїхали до Ізраїлю, - ОП

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді пресслужби президента України на відповідний запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Президент Володимир Зеленський зазначив Нетаньяху, що Україна не відмовляється від цієї угоди. Глава Української держави пообіцяв сприяти тому, щоб після парламентських виборів новий Кабінет Міністрів почав процес підготовки ратифікації документа і це питання було розглянуто Верховною Радою", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський

У пресслужбі наголосили, що тема угоди між Україною та Ізраїлем про пенсійне забезпечення українців, які виїхали на постійне проживання до Ізраїлю, обговорювалася під час нещодавнього візиту до Києва прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з ініціативи ізраїльської сторони. Відповідний документ підписано 7 років тому.