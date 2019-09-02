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02.09.19 09:20

Зеленський пообіцяв зменшення відсотків на кредити наступного року

Президент України Володимир Зеленський обіцяє зменшити процентні ставки на кредити населенню наступного року.

Зеленський пообіцяв зменшення відсотків на кредити наступного року

Як інформує Цензор.НЕТ яз посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав президент у програмі "100 днів президента", показаній у суботу на телеканалі "1 + 1".

"Планується і з приводу кредитування. Готується послаблення відсотку, щоб відсоток був зменшений. Готують (в уряді. - Ред.) формат, щоб у 2020 році у людей була можливість купувати ті чи інші речі, нерухомість або землю купувати за інший відсоток", - повідомив Зеленський.

За його словами, 17-18% за кредитами, які існують нині, "просто неможливо виплачувати".

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