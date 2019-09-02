Зеленський пообіцяв зменшення відсотків на кредити наступного року

Як інформує Цензор.НЕТ яз посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав президент у програмі "100 днів президента", показаній у суботу на телеканалі "1 + 1".

"Планується і з приводу кредитування. Готується послаблення відсотку, щоб відсоток був зменшений. Готують (в уряді. - Ред.) формат, щоб у 2020 році у людей була можливість купувати ті чи інші речі, нерухомість або землю купувати за інший відсоток", - повідомив Зеленський.

За його словами, 17-18% за кредитами, які існують нині, "просто неможливо виплачувати".

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