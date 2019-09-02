Відкриті дані про юридичних осіб почали публікуватися щодня, а не щотижня, - Дубілет

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"У нас перша невеличка перемога в боротьбі з рейдерством. Точніше, одразу дві перемоги. Мініперемога-1. Ми домоглися того, що відкриті дані про юридичних осіб (ЄДР) почали публікуватися щодня, а не щотижня", - йдеться в повідомленні.

Дубілет наголосив на важливості цих досягнень.

"Часто рейдерство виражається в тому, що в компанії раптом змінилися власники або директори, тоді як реальні власники про це нічого не знають. В Україні є кілька компаній, які дозволяють безкоштовно відстежувати такі зміни - OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, LIga, Vkursi. І якщо раніше жертва рейдерства могла дізнатися про несподівані зміни у своїй компанії із запізненням до тижня (за цей час компанію можуть "віджати" ще більше - забрати активи, перепродати тощо), то тепер затримка буде до одного дня", - розповів міністр.

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Дубілет порадив усім власникам бізнесу безкоштовно підписатися на один із сервісів, перерахованих вище, щоб спати трохи спокійніше.

Також, за словами нового міністра, інформування про зміну даних тепер працює для всіх-всіх компаній, а не тільки тих, хто підписався. "OpenDataBot тепер розсилає СМСки щодо всіх, стосовно кого відбулися зміни (телефон береться з того ж ЄДР, тому важливо, щоб там були реальні контакти), а ПриватБанк – щодо всіх своїх клієнтів", - зазначив Дубілет.

Міністр також зазначив, що у бізнесу з'явилася можливість подавати скарги в Антирейдерську комісію в електронній формі через iGov.

"Раніше, щоб подати скаргу, вам потрібно було, по-перше, найняти юристів, які підготують для вас великий пакет документів (і навіть із цим половина заявок відхилялася з формальних причин). Більше того, поки ці документи доходили до комісії через ланцюжок канцелярій, могло минути 2 тижні.

Ми ж створили на iGov форму, яку майже неможливо заповнити так, щоб її відхилили за формальними ознаками (можна навіть заповнити без юристів!). До того ж вона надходить у роботу комісії миттєво", - написав Дубілет.

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