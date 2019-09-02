Ворог упродовж 40 хвилин бив по позиціях ОС у районі Водяного із забороненої артилерії, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними СЦКК, сьогодні, 2 вересня, в період із 6:10 до 6:50 противник здійснив обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Водяне. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Ужівка, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (6 мін) і міномети 120-го калібру (18 мін).

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"Зазначений факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців щодо подальшого загострення ситуації, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.