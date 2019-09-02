Ворог упродовж 40 хвилин бив по позиціях ОС у районі Водяного із забороненої артилерії, - СЦКК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними СЦКК, сьогодні, 2 вересня, в період із 6:10 до 6:50 противник здійснив обстріл позицій українських захисників у районі населеного пункту Водяне. Встановлено, що вогонь окупанти вели з напрямку населеного пункту Ужівка, застосувавши при цьому міномети 82-го калібру (6 мін) і міномети 120-го калібру (18 мін).
"Зазначений факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії збройних формувань Російської Федерації та їхніх найманців щодо подальшого загострення ситуації, небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.