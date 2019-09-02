Є велике сподівання, що обмін утримуваними між Україною та РФ відбудеться незабаром, - помічник Зеленського Єрмак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми всі бачили офіційну заяву Офісу президента, я можу лише підтвердити її. Це дуже делікатна тема, і я хотів би попросити всіх не поширювати фейкових новин, а також інформаційних повідомлень, що ґрунтуються на непідтверджених даних", - сказав він.

"Можу лише сказати, що в телефонній розмові двох президентів (Зеленського і Путіна, – ред.), сам факт якої я підтримую, ця тема обговорювалася, і у мене є велике сподівання на те, що це відбудеться незабаром. Робота триває, запевняю вас", - зазначив Єрмак.

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Нагадаємо, співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у фейсбуці повідомила, що"обмін завершився" й українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ", в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до узгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

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