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02.09.19 10:41

Контрабандні мобільні телефони на суму 500 тис. намагалися ввезти в Україну з Польщі, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Минулими вихідними прикордонники Львівського загону не допустили незаконного переміщення через кордон понад 100 контрабандних смартфонів.

Контрабандні мобільні телефони на суму 500 тис. намагалися ввезти в Україну з Польщі, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Товар виявили у пункті пропуску "Грушів" під час перевірки автомобіля "Фольксваген". Ним 23-річний житель Львівщини прямував з Польщі в Україну. Загалом прикордонники спільно з працівниками митниці в конструктивних порожнинах автомобіля, а саме під декоративною обшивкою салону та даху автомобіля, знайшли 119 телефонів Xiaomi Redmi 7 та 7А", - йдеться в повідомленні.

Попередня сума виявленого товару становить понад півмільйона гривень. Прикордонники передали товар співробітникам митниці.

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Контрабандні мобільні телефони на суму 500 тис. намагалися ввезти в Україну з Польщі, - Держприкордонслужба 01
Контрабандні мобільні телефони на суму 500 тис. намагалися ввезти в Україну з Польщі, - Держприкордонслужба 02
Контрабандні мобільні телефони на суму 500 тис. намагалися ввезти в Україну з Польщі, - Держприкордонслужба 03
Контрабандні мобільні телефони на суму 500 тис. намагалися ввезти в Україну з Польщі, - Держприкордонслужба 04

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