"Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Головуюча Ірина Венедіктова сказала: "Що стосується календаря планової роботи: ми з вами ще раз зустрінемося за планом у середу – до цього в нас засідання позапланове. У ніч на 29 серпня у нас було перше засідання комітету, сьогодні порядок денний визначений заявами народних депутатів – це не плановий збір. Я почула тих депутатів, які відстоюють позицію, що неможливо повертатися до питання статті 80-ї – зняття недоторканності. Тому я розумію ваші мотиви для того, щоб ми сьогодні не працювали в межах процедурних дій".

Народний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко перервав її: "Ви не маєте права коментувати дії народних депутатів і говорити, хто що думає".

Сергій Власенко та Руслан Князевич ("Євросолідарність") пропонували не проводити засідання комітету, а провести обговорення, але цю пропозицію підтримали 6 депутатів, а проти висловилися 14.

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Власенко покинув засідання комітету зі словами: "Мій правовий досвід навчив мене, що не можна брати участі у незаконних діях. Я вважаю ці дії незаконними, я не буду брати участі сьогодні в засіданні комітету".

"Тебе позбавлять мандата", – сказав йому хтось із колег, але Власенко все ж пішов.

Руслан Князевич заявив, що запропоновані "Слугою народу" законопроєкти "змінюють Конституційний лад". Ольга Совгиря заперечила йому, а Князевич заявив: "Мене не треба повчати. Чим передбачена дискусія щодо цього питання?".

Князевич запропонував до розгляду питань, включених у порядок денний, звернутися до Венеційської комісії, але "за" висловилися 6 депутатів, а "проти" 15.

Пропозицію секретаря комітету Олега Макарова зняти з порядку денного комітету розгляд 80-ї статті Конституції теж не підтримали.