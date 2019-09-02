Зменшення контрабанди передбачає зростання надходжень до бюджету, але цього поки не відбулося, - Бутусов про заяву Зеленського

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За його словами, в липні 2019 року план надходжень з митниці до держбюджету був недовиконаний на 3%.

"Сьогодні в Офісі президента відбудеться нарада з усіма керівниками Кабміну і всіх силових структур, очікується, що тема контрабанди також голосно прозвучить. Дуже багато корупційних струмочків команді Зеленського вдалося обірвати. Але контрабандний ринок не легалізувався, а завмер в очікуванні - кому нести? Хто буде новим "смотрящим"? Невже всі піраміди поламано і всі потоки підуть до бюджету?" - зазначає журналіст.

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Бутусов зауважує, що поки вибудовується нова система, подекуди намагається працювати і стара. Зараз на огляд комерційних вантажів в Одеському порту дедалі частіше заявляється ДБР.

"Радником голови ДБР, наприклад, є досі Олександр Моргун - відомий у минулому митник часів Януковича, який займав пости з "боротьби з контрабандою". Він дуже став у пригоді в команді Насірова, який в 2016-му призначив його заступником до голови Одеської митниці Марушевську, але Марушевська влаштувала великий скандал, і Моргуну "попрацювати" не дала - під загрозою сміттєвої люстрації. І менше з тим, місце при владі Моргун знайшов. І займається звичними темами - тим більше, що з посади "борця з контрабандою" на митні пости в Одесі повернулися такі відомі начальники як Домнич, які підвішені на різні фактові справи, і легко керовані силовиками. Дембельські акорди звучать на митниці в Одесі", - вважає головний редактор Цензор.НЕТ.

"А щодо суті наради кабміну і силовиків - зменшення контрабанди треба вимірювати відносно підвищення надходжень до бюджету - інших об'єктивних показників немає", - підсумував Бутусов.

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