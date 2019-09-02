Рябошапка звільнив Матіоса з посади заступника Генпрокурора - Головного військового прокурора

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГПУ, Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади заступника Генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

"Крім того, зазначеним наказом він виключений зі списків особового складу Генеральної прокуратури України та направлений в розпорядження Міністерства оборони України для вирішення питання про подальше проходження військової служби", - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

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У пресслужбі зазначили, що Рябошапка підписав наказ про звільнення Матіоса, керуючись законом "Про прокуратуру", Положенням про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, "а також на підставі листа міністра оборони України від 2 вересня".

Раніше Рябошапка заявляв про наміри здійснити "перезавантаження" прокуратури, провести переатестацію прокурорів шляхом створення системи атестаційних комісій. Крім того, за його словами, немає необхідності в існуванні Військової прокуратури.

Також до Верховної Ради президентом України Володимиром Зеленським був внесений законопроєкт № 1032, яким він пропонує створити Офіс генерального прокурора замість Генеральної прокуратури України, ліквідувати Військову прокуратуру і посаду Головного військового прокурора.

Нагадаємо, в останній день роботи на посаді Генерального прокурора Юрій Луценко призначив главу військової прокуратури Анатолія Матіоса куратором Управління спеціальних розслідувань.

У червні 2014 року Матіос був призначений заступником Генерального прокурора України - начальником Головного управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату і нагляду за дотриманням законів у військовій сфері і затверджений членом колегії Генпрокуратури. У серпні 2014 року призначений Головним військовим прокурором України.