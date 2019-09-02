Українська сторона почала розбирати останню фортифікацію біля зруйнованого моста в Станиці Луганській. Найманці РФ демонтаж не проводять

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Станом на 09:00 збройними формуваннями Російської Федерації та їхніми найманцями інженерних робіт з демонтажу не проводиться, а навпаки, здійснюється укріплення тимчасової споруди синього кольору з написом СЦКК (кунг)", - заявляють у штабі.

Також наголошується, що в процесі очищення українською стороною зазначеної ділянки території від фортифікаційних споруд, підрозділами Об'єднаних сил продовжується обладнання опорних пунктів на цій ділянці лінії зіткнення. У разі загострення ситуації на ділянці розведення №1 Об’єднані сили дадуть адекватну відповідь.

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