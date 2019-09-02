Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112.ua".

За проголосували 17 членів комітету, проти 2, утримався 1, при цьому не голосували 2 нардепи.

Законопроєкт передбачає внесення змін до ст. 80 Конституції України. Зокрема, вилучається назва статті - "Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність" - та норма, згідно з якою "народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".

Інша норма статті продовжить діяти: народні депутати не будуть юридично відповідати за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Зміни мають набути чинності з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, вночі 30 серпня депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови 1095 про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності.

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