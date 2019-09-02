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02.09.19 11:32

Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів

Комітет з питань правової політики рекомендував парламенту остаточно внести зміни до Конституції в частині обмеження депутатської недоторканності.

Правовий комітет рекомендує Раді зняти недоторканність із нардепів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "112.ua".

За проголосували 17 членів комітету, проти 2, утримався 1, при цьому не голосували 2 нардепи.

Законопроєкт передбачає внесення змін до ст. 80 Конституції України. Зокрема, вилучається назва статті - "Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність" - та норма, згідно з якою "народні депутати України не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".

Інша норма статті продовжить діяти: народні депутати не будуть юридично відповідати за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Зміни мають набути чинності з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, вночі 30 серпня депутати Верховної Ради проголосували за проєкт постанови 1095 про попереднє схвалення закону про ліквідацію депутатської недоторканності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вважаю ці дії незаконними!" - Власенко влаштував демарш на засіданні правового комітету Ради, де обговорювалося зняття недоторканності з нардепів

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