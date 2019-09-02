Військова освіта має бути найкращою освітою у країні, - Загороднюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це сьогодні, 2 вересня, заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, звертаючись до слухачів Національного університету оборони України імені Івана Черняховського з нагоди Дня знань та початку нового навчального року.

"Я знаю, що багато вже зроблено. У нас є досвід. Це досвід і країн Східної Європи, як приклад, Балтії, яка буде нам допомагати в проведенні реформ, яка мала такі самі проблеми і зараз їхня освіта на досить високому рівні. Ми будемо цей досвід переймати. Наше завдання - щоб офіцери чітко знали всі концепції, поняття, якими зараз оперують країни НАТО. Вони мають їх знати, вільно ними оперувати і розуміти, навіщо це потрібно. Вони мають розуміти, що таке цивільний контроль і навіщо він потрібен, навіщо потрібен розділ між формуванням і застосуванням ЗС, яким чином розподіляються повноваження, як здійснюється комунікація, навіщо перехід на G-структуру - тобто всі ці речі мають бути разом з освітою", - зазначив глава оборонного відомства.

Загароднюк також зауважив, що Збройні сили України мають велику кількість офіцерського складу, що дасть змогу втілити нові концепції в системі військової освіти.

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"Ми перебуваємо у дуже конкурентному середовищі і маємо побудувати таку систему освіти, яка буде найкращою в країні. Якщо ми будемо перші і переконаємо, що ми можемо дати освіту за західними стандартами, якщо ми зможемо комунікувати з населенням - ми зможемо забирати найкращих людей. І в той час, коли вони навчатимуться, наше завдання буде переконати їх залишатися у ЗС і далі вже служити та будувати військову кар’єру. Коли ми це зробимо - ми наберемо найкращих і наші Збройні сили будуть тільки сильнішими від цього і, звичайно ж, найкраща освіта дасть нам можливість будувати ті спроможності, про які ми говорили", - зазначив міністр оборони.



Фото: пресслужба Міноборони