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02.09.19 11:52

Четверо чоловіків вчинили самогубство за минулу добу на Київщині, - Нацполіція

1 вересня у Київській області четверо чоловіків вчинили самогубство.

Четверо чоловіків вчинили самогубство за минулу добу на Київщині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

"За добу вкоротили собі віку одразу четверо чоловіків у різних районах Київської області", - йдеться в повідомленні.

У Броварському - це місцевий житель 1965 року народження, в Бородянському - громадянин 1975 року народження, у Вишгородському - 1984 року народження і в Києво-Святошинському - 1968 року народження.

"Майже всі чоловіки позбавили себе життя через побутові проблеми", - зазначають у поліції.

Правоохоронці додали, що за кожним фактом проводиться ретельне досудове розслідування і порушено кримінальні провадження.

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