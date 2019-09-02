Четверо чоловіків вчинили самогубство за минулу добу на Київщині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.
"За добу вкоротили собі віку одразу четверо чоловіків у різних районах Київської області", - йдеться в повідомленні.
У Броварському - це місцевий житель 1965 року народження, в Бородянському - громадянин 1975 року народження, у Вишгородському - 1984 року народження і в Києво-Святошинському - 1968 року народження.
"Майже всі чоловіки позбавили себе життя через побутові проблеми", - зазначають у поліції.
Правоохоронці додали, що за кожним фактом проводиться ретельне досудове розслідування і порушено кримінальні провадження.