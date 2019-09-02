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02.09.19 12:03

Законопроекти почали писати з грудня: 500 уже підготовлено, включно із 70 першочерговими, - заступник голови фракції "Слуга народу" Корнієнко

Партія "Слуга народу" почала готувати законопроекти ще в грудні минулого року.

Законопроекти почали писати з грудня: 500 уже підготовлено, включно із 70 першочерговими, - заступник голови фракції "Слуга народу" Корнієнко

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко.

"Це результат роботи ще з грудня. Це результат роботи групи, яка частково була в нас ще на президентській кампанії, частково на парламентській. 28 червня, на День Конституції, ми збирали списочників, об’єднали їх у протокомітети за бажанням, і вони почали напрацьовувати зелену книгу, білу книгу", - повідомив він.

Корнієнко уточнив, що спочатку напрацювали список проблем, потім список рішень, потім список законопроектів.

"Хтось прийшов зі своїми готовими законопроектами, наприклад, антикорупційники. Далі все це зшивалось з адміністрацією президента – з правових питань з Рябошапкою, з економічних - з Гончаруком. Звісно, щоб внести 70 законопроектів нам треба було працювати багато місяців", - сказав заступник голови фракції СН, додавши, що нині вже готово 500 законопроектів, зокрема 70 першочергових.

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Повний текст інтерв'ю з Олександром Корнієнком читайте тут.

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