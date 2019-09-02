В Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки: заборонено відвідувати хвойні ліси, заїжджати в ліс автомобілем та полювати

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними "Укргідрометцентру", в більшості областей України до 4 вересня утримається надзвичайна пожежна небезпека 5 класу. І такий невтішний прогноз не тільки спричиняє незручності для громадян, а й створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України.

Так, лише протягом минулої доби в Україні виникло 337 пожеж на відкритих територіях", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що чи не щодня чимало сил та засобів витрачається на ліквідацію пожеж на відкритих територіях: "З початку року їх виникло вже понад 40 тисяч. І шкода, що громадяни не розуміють у скільки державі обходиться один залишений на узбіччі недопалок або сміття".

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"Тож, з огляду на спекотну погоду, а також на те, що пожежонебезпечний період наразі перебувуає у своїй активній фазі - загроза виникнення загорянь буде тільки зростати. З огляду на такі прогнози, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах", - йдеться в повідомленні відомства.

Так, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

- спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

- відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

- розводити багаття у лісі та лісопосадках;

- заїжджати автомобілем до лісу;

- палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

- залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

- полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

- створювати смітники та спалювати відходи.

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"Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером "101". Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків", - додали у відомстві.