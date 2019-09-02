У Берліні сьогодні відбудеться зустріч "нормандських" радників

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", в Офісі Президента розповіли, що Україну представлятимуть міністр закордонних справ Вадим Пристайко і помічник президента Андрій Єрмак.

"Пристайко буде і Єрмак", - відповіли в ОП на запитання, хто представлятиме українську сторону в Берліні.

Андрій Єрмак у Facebook написав, що на зустрічі радників у Берліні планується обговорити серед іншого порядок денний майбутньої зустрічі лідерів країн у "нормандському форматі".

"Мій наступний пункт призначення — Берлін, де завтра (2 вересня — ред.) відбудеться зустріч зовнішньополітичних радників лідерів країн "нормандського формату". Ми обговорюватимемо порядок денний майбутньої зустрічі, серед пунктів якого, безумовно, будуть питання обміну полоненими та припинення вогню на Донбасі", - підкреслив помічник українського президента.

Водночас він наголосив, що зазначені питання "дуже делікатні" й попросив усіх небайдужих "не піддаватися паніці та не створювати інформаційного шуму, заснованого на непідтверджених даних".

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"Запевняю, робота ведеться, і щойно буде результат - громадськість офіційно проінформують", - додав Єрмак.