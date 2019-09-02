Місцеві еліти завжди формували партію влади - СДПУ(о), Партія регіонів. Зараз вони дуже перелякані, - заступник голови фракції СН Корнієнко

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Знаєте, я бачу дуже мало районних еліт, які дбали про свою території, а не про свою кишеню. І останнім часом мені почастішали дзвінки, коли мені пропонують опцію, щоб президент в їхню область не приїжджав. Вони бояться, що якщо щось знайдуть, то їх звільнять", - розповів Корнієнко.

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Водночас він погодився з коментарем журналіста, що поїздки президента Зеленського областями навмисне анонсують за день, щоб не встигли підготуватися: "Саме так, вони там відразу починають бордюри фарбувати, асфальтувати вулицю".

"Вони зараз дуже перелякані. У нас місцеві еліти завжди формували партію влади - СДПУ (о), НДП, Партія регіонів", - додав заступник голови фракції СН.

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