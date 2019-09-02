Кабмін до кінця вересня має намір відібрати найяскравіші нацпроєкти, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністрів Олексій Гончарук під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у понеділок.

"До кінця місяця ми представимо список нормальних та яскравих нацпроєктів", - заявив Гончарук.

За його словами, ці проєкти мають сформувати позитивне уявлення про Україну у міжнародних інвесторів.

"Ми зібрали за останній місяць інформацію про нацпроєкти. Нам потрібні яскраві історії, які покажуть і світу, і інвесторам, що Україна змінюється не на папері", - пояснив Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За кілька тижнів у міністерствах сформують команди, а до жовтня підготують програму уряду, - Гончарук