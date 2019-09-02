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02.09.19 12:56

Кабмін до кінця вересня має намір відібрати найяскравіші нацпроєкти, - Гончарук

Кабінет Міністрів має намір до кінця вересня відібрати найяскравіші національні проєкти, які представлятимуть Україну перед інвесторами.

Кабмін до кінця вересня має намір відібрати найяскравіші нацпроєкти, - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністрів Олексій Гончарук під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у понеділок.

"До кінця місяця ми представимо список нормальних та яскравих нацпроєктів", - заявив Гончарук.

За його словами, ці проєкти мають сформувати позитивне уявлення про Україну у міжнародних інвесторів.

"Ми зібрали за останній місяць інформацію про нацпроєкти. Нам потрібні яскраві історії, які покажуть і світу, і інвесторам, що Україна змінюється не на папері", - пояснив Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За кілька тижнів у міністерствах сформують команди, а до жовтня підготують програму уряду, - Гончарук

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