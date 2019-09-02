Зеленський зобов'язав ухвалити закон про Службу фінансових розслідувань до 1 грудня поточного року

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив під час зустрічі з правоохоронними органами, Кабінетом Міністрів та представниками парламенту в понеділок.

"Забезпечити ухвалення закону про Службу фінансових розслідувань. Термін - до 1 грудня 2019 року. Відповідальні: Дмитро Разумков, Давид Арахамія, глава Гетманцев Данило", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Данилюк повідомив, що СФР буде саме аналітичним, а не силовим центром, покликаним запобігати вчиненню злочинів у фінансовій сфері, зокрема, займатиметься виявленням, припиненням, розкриттям і досудовим розслідуванням злочинів проти інтересів держави у сфері фінансів і суміжних галузях, а також виявлятиме системні чинники, що призводять до економічної злочинності та здійснення таких злочинів. Це, як наголосив Секретар РНБО, сприятиме, серед іншого, зростанню інвестиційної привабливості України.

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Як правоохоронний орган Служба матиме право на ведення оперативно-розшукової діяльності, яка здійснюватиметься після проведення ретельної аналітичної роботи.