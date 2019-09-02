Без шоу і "показухи": Гончарук хоче переформатувати засідання Кабміну

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це прем'єр повідомив на зустрічі президента з керівництвом Верховної Ради, Кабінетом міністрів України та представниками правоохоронних органів у Києві в понеділок.

"Ми домовилися, що відмовимося від "показухи" і будемо називати речі своїми іменами. Те, що має бути відкрито, ми відкриємо - це публічні дані, території, доступ у будівлі. А там, де ця відкритість не повинна бути тотальною, щоб не перетворювалася на нудизм, ми це вирішимо. Тому ми переформатуємо засідання уряду для того, щоб це не було показухою і шоу", - сказав він.

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За його словами, воно буде переформатовано таким чином, щоб доносити до суспільства найважливішу інформацію про суть рішень, а "не для того, щоб показати хорошу картинку".

Нагадаємо, раніше Гончарук повідомив, що з 1 жовтня планується перейти на електронний документообіг.

"Ми плануємо заборонити використання й обмін між державними органами папірцями", - пояснив прем'єр.