Зеленський чекає звіту від Ситника та Холодницького щодо розслідування справ топкорупціонерів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Реформа правоохоронних органів, подолання корупції і судова реформа, перший пріоритет - елітна корупція та організована злочинність. Три місяці тому я зустрічався з керівниками НАБУ і САП, хотів би почути від них про результати спільної роботи про переслідування топкорупціонерів", - сказав Зеленський на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів України і правоохоронних органів у понеділок у Києві.

За словами президента, одним з пріоритетів у запобіганні корупції є розкриття екологічних злочинів.

"Екологічні злочини - я вимагаю доповіді керівників ДБР, СБУ, Національної поліції про боротьбу з бурштиновою мафією, незаконною вирубкою лісів, з грабіжницьким видобутком копалин, які належать усьому українському народові", - сказав він.

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