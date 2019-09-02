Зеленський доручив Кабміну до 15 вересня внести проєкт держбюджету на 2020 рік

Про це Зеленський сказав на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів України і правоохоронних органів у понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"Державний бюджет України на 2020 рік. Внести на розгляд парламенту законопроєкт про державний бюджет України на 2020 рік, який має на меті стимулювання економічного зростання. Термін - до 15 вересня 2019 року", - заявив президент.
Відповідальними за внесення законопроєкту призначено прем'єр-міністра України Олексія Гончарука та міністра фінансів Оксану Маркарову.