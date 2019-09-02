Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.09.19 13:20

Зеленський доручив Кабміну до 15 вересня внести проєкт держбюджету на 2020 рік

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів до 15 вересня 2019 року внести до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2020 рік.

Зеленський доручив Кабміну до 15 вересня внести проєкт держбюджету на 2020 рік

Про це Зеленський сказав на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету Міністрів України і правоохоронних органів у понеділок у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Державний бюджет України на 2020 рік. Внести на розгляд парламенту законопроєкт про державний бюджет України на 2020 рік, який має на меті стимулювання економічного зростання. Термін - до 15 вересня 2019 року", - заявив президент.

Відповідальними за внесення законопроєкту призначено прем'єр-міністра України Олексія Гончарука та міністра фінансів Оксану Маркарову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РНБО обговорили пропозиції до Держбюджету-2020 щодо нацбезпеки та оборони, - Данилюк

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100