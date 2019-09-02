У Луцьку відбувся другий тренінг у межах всеукраїнського проєкту "Ветерани: від діалогу до працевлаштування".

Впродовж 6-8 серпня учасники з Рівненської та Волинської областей, проходили навчання для ветеранів, новинкою цьогорічного проєкту стало навчання учасників заходу фінансової грамотності під час бізнес-гри Cash Flow, ветерани-учасники отримали навички якісного спілкування з працедавцями, відвідали мотиваційні лекції від успішних ветеранів, спілкувалися з топовими роботодавцями українського ринку, проходили перше інтерв’ю.









У межах ярмарку вакансій, який відбувся на базі Генерального консульства Польщі у Луцьку, ветерани АТО дізналися про актуальні вакансії, вимоги до кандидатів, соціальні пакети та особливості роботи. На захід було запрошено понад 20 роботодавців.







Тренер проєкту та ветеран Андрій Ільченко розповів, що "Тренінг відбувся успішно, багато учасників проєкту пройшли першу свою співбесіду і є такі, хто взяв контакти роботодавців. Було близько 20 роботодавців, які позитивно підійшли до цього проєкту і все чудово вдалося. Величезне дякую Волинському обласному центру зайнятості за таку співпрацю".

Нагадуємо, що проєкт продовжує свою роботу, і наступні заходи відбудуться у Дніпрі — 24-26 вересня, у Львові — 07-09 жовтня, Івано-Франківську — 21-23 жовтня та у Одесі 11-13 листопада 2019 р. Навчання безкоштовне. Витрати на проживання та харчування іногородніх учасників покриваються організаторами.

Реєстрація ветеранів для участі відкрита за посиланням.

Проєкт "Ветерани: від діалогу до працевлаштування" реалізується за фінансової підтримки Міністерства у справах ветеранів України. Організатор – ВГО "Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО".