Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.09.19 13:31

Зеленський доручив Кабміну провести "кадрове перезавантаження" найбільш корупційних держорганів до кінця року

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів до кінця 2019 року провести "повне кадрове перезавантаження" низки відомств умежах ліквідації масштабних корупційних схем в органах держвлади.

Зеленський доручив Кабміну провести "кадрове перезавантаження" найбільш корупційних держорганів до кінця року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Провести повне кадрове перезавантаження найбільш корупційних для бізнесу і громадян органів державної влади. Це Держгеокадастр, Держгеонадра, Державна архітектурно-будівельна інспекція, Держекоінспекція, Укртрансбезпека і, найвідоміше, Укравтодор", - повідомив він під час зустрічі президента із членами Кабінету Міністрів, керівництвом Верховної Ради та представниками правоохоронних органів у Києві в понеділок.

Термін - до 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський чекає звіту директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника і керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького щодо розслідування справ у топкорупції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Кабміну до 15 вересня внести проєкт держбюджету на 2020 рік

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100