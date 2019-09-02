Патрулюючи позиції ЗСУ спільно з окупантами, спостерігачі ОБСЄ порушили базовий принцип місії: українська сторона СЦКК передала СММ лист про інцидент

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

У листі українська сторона СЦКК зазначила, що 01.09.2019 низкою інтернет-ЗМІ (ЦЕНЗОР.НЕТ, ANTIKOR, INFORMATOR) та користувачами у мережі Facebook були оприлюднені фото та відеоматеріали, що зафіксували роботу оператора БПЛА СММ ОБСЕ в оточенні осіб в цивільному та членів незаконних збройних формувань ОРЛО. Видно, як вони коментують та фіксують на свої фото-, відеокамери зображення монітору оператора БПЛА, який в той час був над ділянкою розведення сил та засобів №1 "Станиця Луганська" та його околицях, що перебувають під контролем Уряду України".

"В документі українська сторона СЦКК нагадала представникам ОБСЄ в Україні про те, що Спеціальна моніторингова місія діє згідно з принципами неупередженості та прозорості. Зазначила, що відповідно до Кодексу поведінки ОБСЄ посадові особи ОБСЄ повинні вести себе в будь-який час так, аби відповідати статусу міжнародного державного службовця. Вони мають утримуватися від будь-яких дій, що можуть поставити під сумнів їхню здатність діяти неупереджено.

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Натомість, вищевказані факти втручання у діяльність СММ ОБСЕ, очевидно за їхньої згоди, дає привід вказувати на те, що представниками патруля СММ ОБСЕ був порушений один із базових принципів Місії, а саме неупередженості", - сказано в повідомленні.

У своєму зверненні українська сторона СЦКК закликала провести детальний розбір ситуації, зробити відповідні висновки і висловила надію про те, що СММ ОБСЄ надалі буде неухильно дотримуватися принципів роботи.

Нагадаємо, раніше журналіст Костянтин Реуцький повідомив, що вдалося зняти на відео, як спостерігачі СММ ОБСЄ демонструють членам незаконних збройних формувань відео з дрона, запущеного над позиціями українських військ.