"Щотижневе позбавлення мантій недостойних суддів": Зеленський анонсував масштабне очищення суддівського корпусу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на нараді з представниками уряду, парламенту і правоохоронців у понеділок у Києві.

"Через невдалу судову реформу ми не отримали перезавантаження судової влади та її оновлення. Навпаки, попередня влада робила все, щоб судді залежали тільки від неї. Лише рішучими заходами можна змусити виконувати закон. Такими рішучими заходами є щотижневе позбавлення суддівських мантій недостойних високого звання судді", - сказав Зеленський.

За його словами, очищення суддівського корпусу має стосуватися всіх, а насамперед - суддів вищої інстанції.

"Суди першої інстанції мають бути наповнені новими суддями. Понад 2 тис. вакансій повинні бути заповнені ще до нового року, але це має зробити вже нова ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів України - ІФ), яку буде перезапущено найближчим часом", - зазначив президент.

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Нагадаємо, раніше створена група експертів для оцінки результатів судової реформи та розв'язання проблем функціонування судової гілки влади.

Представник України у "Венеціанській комісії" (2013-2017 роки), народний депутат України VI-VII скликань, юрист Володимир Пилипенко вважає, що експертну групу для оцінки результатів проведеної судової реформи повинні входити професійні юристи, з обов'язковим залученням суддів.

Колишній глава Конституційного суду Іван Домбровський вважає, що в реформуванні судової системи повинна брати участь тільки професійна громадськість.

Представник Зеленського в Раді Стефанчук оцінює судову реформу Порошенка на три з мінусом.

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