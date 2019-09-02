Зеленський доручив підготувати доповідь щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова і пожеж у таборі "Вікторія" і готелі "Токіо Стар"

Про це Зеленський сказав на зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабінету міністрів України і правоохоронних органів у понеділок в Києві, інформує Цензор.НЕТ.

Також Зеленський доручив підготувати доповідь щодо пожеж в Одесі в дитячому таборі "Вікторія" і готелі "Токіо-Стар".

"Четвертий пріоритет - злочини проти неповнолітніх. Прошу доповісти про вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому, а також щодо пожеж в Одесі в дитячому таборі "Вікторія" і недавнього випадку в готелі "Токіо-Стар", - заявив президент.

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Раніше президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до завдання вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".