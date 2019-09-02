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02.09.19 14:17

Сержанта 24-ї ОМБр Олександра Грицаюка, який помер від важких поранень у госпіталі, поховають завтра на Черкащині

Завтра, 3 вересня, в місті Христинівка Черкаської області, з 10:00 до 11:00 у фойє Христинівського районного Будинку культури відбудеться панахида по Олександру Володимировичу Грицаюку, який помер у лікарні від важких мінно-вибухових поранень, яких він зазнав 25 серпня в Донецькій області.

Сержанта 24-ї ОМБр Олександра Грицаюка, який помер від важких поранень у госпіталі, поховають завтра на Черкащині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Христинівської РДА.

Олександр Володимирович Грицаюк, 1971 року народження, уродженець міста Сарни Монастирищенського району Черкаської області. Останні роки жив у Христинівці. Був сержантом, військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади.

25 серпня в районі міста Мар'їнка Донецької області під час обстрілу наших позицій зазнав важких мінно-вибухових поранень, після чого був евакуйований до обласної клінічної лікарні в місті Дніпро, де помер учора, 1 вересня.

Після панахиди відбудеться похорон Олександра Грицаюка в Сарнах.

У нього залишилися мати, дружина і троє дітей.

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