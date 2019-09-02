Сержанта 24-ї ОМБр Олександра Грицаюка, який помер від важких поранень у госпіталі, поховають завтра на Черкащині

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Христинівської РДА.

Олександр Володимирович Грицаюк, 1971 року народження, уродженець міста Сарни Монастирищенського району Черкаської області. Останні роки жив у Христинівці. Був сержантом, військовослужбовцем 24-ї окремої механізованої бригади.

25 серпня в районі міста Мар'їнка Донецької області під час обстрілу наших позицій зазнав важких мінно-вибухових поранень, після чого був евакуйований до обласної клінічної лікарні в місті Дніпро, де помер учора, 1 вересня.

Після панахиди відбудеться похорон Олександра Грицаюка в Сарнах.

У нього залишилися мати, дружина і троє дітей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Миколаївщина попрощалася з морпіхом 36-ї бригади Сергієм Савіновим, убитим снайпером окупантів під Водяним. ВIДЕО