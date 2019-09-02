Економічне зростання - головний пріоритет нового уряду, - Гончарук

Про це Гончарук заявив на першому публічному засіданні Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ.

"Економічне зростання і в перспективі забезпечення 1 мільйона робочих місць є головним завданням уряду", - заявив прем'єр.

Він нагадав, що питання економічного зростання порушувалося на сьогоднішній зустрічі з президентом.

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Говорячи про плани збільшити кількість робочих місць на 1 млн, Гончарук запевнив, що уряд знає, про що говорить, хоча і назвав цю мету амбітною.

Крім того, Гончарук назвав розвиток інфраструктури найважливішою метою уряду. Зокрема, він згадав 15 аеропортів, які уже працюють, порти, будівництво дороги, відновлення роботи морських шляхів, покриття території України якісним інтернет-зв'язком.