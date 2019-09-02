Переговори тривають, потрібно оформити документи, - Москалькова про обмін утримуваними особами між Україною та РФ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це вона повідомила в Московському міському педагогічному університеті, відповідаючи на запитання студентів у понеділок.

"Дуже важливо, щоб люди могли повернутися додому. Потрібно провести низку юридичних процедур, пов'язаних з оформленням документів, іншими питаннями, але процес почався, такі переговори тривають", - сказала Москалькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є велике сподівання, що обмін утримуваними між Україною та РФ відбудеться незабаром, - помічник Зеленського Єрмак

Нагадаємо, співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився" й українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Того ж дня в Офісі Президента назвали фейком інформацію про завершення обміну.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йшлося в повідомленні ОП.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до позгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.